Imprese: Terna, nel 2021 autorizzati 37 interventi di sviluppo rete per oltre un miliardo di investimenti (2)

- L’apertura dei cantieri delle opere autorizzate nel 2021 permetterà, infatti, di coinvolgere circa 200 imprese e più di mille tra operai e tecnici specializzati su tutto il territorio nazionale. Importanti anche i benefici ambientali e paesaggistici: sarà ‘invisibile’, perché interrato o sottomarino, il 60 per cento dei quasi 500 km di nuove linee elettriche autorizzate nel 2021. La realizzazione di tutti gli interventi permetterà, inoltre, di demolire 185 km di linee aeree e di rimuovere complessivamente oltre 470 tralicci, attività che consentiranno di restituire ai territori e alle comunità locali più di 300 ettari di terreno. Dei 37 decreti autorizzativi emessi nel 2021 (32 dal Mite e 5 da Assessorati regionali), otto riguardano la Sicilia e sviluppano quasi la metà del valore totale degli investimenti. Seguono poi Emilia-Romagna, Lombardia e Piemonte, con quattro interventi autorizzati per ciascuna regione. In aggiunta, sono state autorizzate sei nuove stazioni elettriche, di cui due in Sicilia, e una rispettivamente in Campania, Lazio, Lombardia e Trentino-Alto Adige. Anche l’intervento economicamente più rilevante autorizzato nel 2021 sarà realizzato in Sicilia. Si tratta dell’elettrodotto “Chiaramonte Gulfi-Ciminna”, una linea da circa 300 milioni di euro, lunga 172 km, che collegherà le due sponde della Sicilia attraversando 6 province e 24 Comuni. Seguono, per valore dell’investimento, la razionalizzazione della rete elettrica tra Malcontenta e Fusina, nel veneziano, per circa 190 milioni di euro e il nuovo collegamento sottomarino da circa 90 milioni di euro che unirà l’Isola d’Elba al Comune di Piombino, in provincia di Livorno. (Com)