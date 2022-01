Enac: il 27 gennaio tavolo istituzionale per l’operatività dello spazioporto di Grottaglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile ha convocato per il prossimo 27 gennaio il tavolo istituzionale per programmare le attività necessarie per rendere concretamente operativo lo spazioporto di Taranto Grottaglie. L’Enac, così - riferisce una nota - vuol confermare il proprio impegno e il ruolo di coordinatore di questa importante opportunità per il Paese che permetterà di sperimentare nuove modalità di trasporto spaziale e ad alta quota, incluso il volo suborbitale, l’accesso allo spazio e il rientro dall’orbita. Prende così avvio la strategia nazionale della “New Space Economy” voluta dal governo per promuovere lo sviluppo sostenibile del volo commerciale suborbitale nella considerazione che spazio e aerospazio sono due settori fondamentali e strategici per l’interesse del Paese. (segue) (Com)