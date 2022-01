Infrastrutture: il Mose entra all'Università, firmato il protocollo d'intesa con gli atenei veneziani (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il rettore dell’Università Iuav di Venezia, il professor Benno Albrecht, "la valorizzazione e lo studio di un'opera complessa come il Mose è da sempre un impegno per l’Università Iuav di Venezia, a partire dagli studi portati avanti da un gruppo di docenti dell’Ateneo per la mitigazione dell’impatto paesaggistico dell'infrastruttura sul delicato paesaggio lagunare. Grazie a questi, l’operazione Mose, dal punto di vista del progetto architettonico, ha realizzato un esperimento di collaborazione tra Università, parte pubblica e parte privata finora senza precedenti e con cui questo nuovo progetto si pone in forte continuità”. Saranno gli Atenei veneziani a indicare quali dipartimenti definiranno i piani di lavoro propedeutici all'attività didattica, mentre il Consorzio Venezia Nuova, concessionario dello Stato per la progettazione e costruzione dell'opera, fornirà il materiale di studio sul Mose, individuando le tappe del percorso conoscitivo del sistema con accessi e visite programmate in modo da non incidere sul normale andamento dei lavori di completamento e avviamento dell'infrastruttura nata per proteggere Venezia per i prossimi cento anni. (Com)