Pnrr: Brunetta ai 500 nuovi assunti nei ministeri, "siete l’esempio dell’Italia che cambia e investe nel capitale umano” (2)

- "L'anno appena trascorso - ha spiegato - ha portato allo sblocco dei concorsi ordinari per quasi 50mila posti. Lo Stato ha ricominciato ad assumere, sia a tempo determinato, sia a tempo indeterminato, e siamo ancora in pandemia. Ma questa è la cifra con cui questo governo ha lavorato: sicurezza dal punto di vista sanitario, ma anche riapertura, della scuola, dell'economia, di tutte le attività sociali e culturali. E grande investimento in capitale umano, quello che lo Stato sta realizzando. Per fare cosa? Per realizzare il Pnrr, un contratto che l’Italia ha liberamente sottoscritto con l’Europa: risorse in cambio di riforme e investimenti. Non solo investimenti, perché sono le riforme che servono a far funzionare il Paese". Il ministro ha citato inPA, il portale per il reclutamento della Pubblica amministrazione, da cui è passata la selezione dei mille esperti: "È il LinkedIn Italiano, dove già sono inseriti circa 7 milioni di profili professionali. I vostri saranno sì contratti a tempo determinato, ma a fine Piano ci sarà la possibilità, prevista dal decreto "reclutamento", di rimanere nella Pubblica amministrazione grazie a una quota del 40 per cento riservata nei concorsi. Significa che chi farà un’esperienza come la vostra potrà spenderla sul mercato oppure potrà continuarla nella Pa". “Siamo tra i primi in Europa: aperture, sicurezza sanitaria e crescita del Pil. Siamo al 6,2-6,3 per cento di crescita, il doppio della Germania. Tutto questo - ha concluso Brunetta - è frutto delle scelte che abbiamo fatto: giuste nei momenti giusti. Lo ripeto: voi ne siete un esempio". “In questo momento - ha spiegato il ministro - sto semplificando materialmente 600 procedure complesse della Pubblica amministrazione nell'arco di 5 anni, anche per ridurre i tempi per le famiglie e le imprese. Se non si fanno le semplificazioni - ha aggiunto - non si può fare la digitalizzazione. Non solo: la digitalizzazione richiede anche il capitale umano. Voi. Persone preparate e motivate in un ambiente regolativo efficiente, questa è la sfida". (Rin)