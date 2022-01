Torino: domani in arrivo 7.900 dosi di Moderna da Poste Italiane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poste Italiane consegnerà domani 7.900 dosi del vaccino Moderna all'ospedale San Giovanni Bosco di Torino. I mezzi speciali di Sda, attrezzati con delle celle frigorifere, prenderanno in carico i vaccini di Moderna a Chiavari e proseguiranno il loro viaggio per raggiungere la destinazione finale dell'ospedale di Torino Nord. Durante il 2021, Poste Italiane ha consegnato in provincia di Torino, 1,1 milioni di dosi di vaccini anti-Covid19, grazie ai 38 mezzi speciali di Sda. (Rpi)