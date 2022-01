Digitale: Bankitalia, Regioni sono ente che ha formato maggiormente il personale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Regioni sono la tipologia di ente che ha erogato maggiore formazione nei confronti del personale in materia di informatizzazione. È quanto emerge dall’indagine condotta dalla Banca d’Italia sull’informatizzazione nelle amministrazioni locali. “Il 38 per cento ha coinvolto tra il 60 per cento e l’80 per cento dei dipendenti con inquadramento operativo, quadro e funzionario e il 31 per cento ha coinvolto oltre il 60 per cento dei dirigenti”, si legge nel documento. L’attività delle Regioni risulta essere la più soddisfacente non solo per quanto riguarda la quota di personale interessato da attività formative, ma anche per l’intensità delle stesse, in termini di ore medie annue. “Dal sondaggio è emerso che la maggior parte degli enti eroga, nel corso di un anno, in media tra 1 e 5 ore di formazione (58 per cento) mentre rimane rilevante la quota di Amministrazioni che non eroga alcuna formazione (22 per cento). Il dettaglio per tipologia di enti indica che i Comuni e le Province rivolgono meno attenzione degli altri comparti al fabbisogno formativo dei propri dipendenti: rispettivamente il 23 per cento ed il 31 per cento non ha erogato alcuna ora di formazione al proprio personale in tema di digitalizzazione. La percentuale scende al 10 per cento e al 6 per cento tra le Asl e le Regioni”. (Rin)