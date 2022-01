Torino: Tari 2022, approvate scadenze e proroga agevolazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata approvata ieri dalla giunta comunale una delibera che fissa, per famiglie, imprese e attività commerciali, le scadenze, le modalità di versamento e definisce le agevolazioni applicate per l’acconto alla tassa raccolta rifiuti per l’anno 2022. Per le famiglie sono previste quattro rate, tre di acconto e una a saldo. Le date delle scadenze sono venerdì 29 aprile, martedì 31 maggio, giovedì 30 giugno per l’acconto e venerdì 9 dicembre per il saldo. Per quanto riguarda gli importi delle rate, l'acconto sarà calcolato applicando il 55 per cento delle tariffe approvate per l'anno 2021, il saldo invece sarà calcolando applicando le tariffe stabilite per l'anno 2022 e tenendo conto dei pagamenti effettuati in sede di acconto. (segue) (Rpi)