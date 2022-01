Imprese: Unindustria, sostenibilità ambientale elemento strategico, avviato studio tra aziende Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le aziende del Lazio "vogliono misurare la sostenibilità della loro produzione" ed è per questo che Unindustria sta avviando in questi giorni un lavoro con cui si vuole acquisire una fotografia del sistema produttivo del Lazio proprio su tale tema, evidenziandone esigenze ed opportunità. "Si tratta del primo rapporto sul tema della produzione sostenibile - si legge in una nota - che poi potrà essere replicato ogni anno per avere un quadro dettagliato per misurare lo stato di avanzamento delle imprese in questo ambito. Inoltre, con tale studio si vuole fornire alle Istituzioni uno strumento per calibrare al meglio le politiche industriali e gli incentivi per stimolare ulteriormente la produzione sostenibile. Del resto, anche l'Europa, partendo dagli obiettivi dell'Agenda Onu 2030, ha reso la sostenibilità un pilastro delle sue politiche ed anche il programma straordinario Next Generation Eu, per rispondere alla crisi Covid, ne fa un caposaldo per l'impostazione dei Piani Nazionali". (segue) (Com)