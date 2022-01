Pnrr: Franco, Next generation Eu progetto di portata storica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Next generation Eu “è un progetto di portata storica: per la prima volta, i Ventisette Paesi dell’Ue hanno concordato di mettere in campo strumenti di debito comune per raccogliere risorse sui mercati internazionali e, con questo, avviare nei Paesi dell’Ue un progetto comune di investimenti e di riforme”. Lo ha detto il ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, indirizzando un saluto istituzionale ai 500 partecipanti al percorso formativo destinato ai vincitori del concorso per funzionari Pnrr. “Il programma Next generation – ha spiegato – ha due finalità principali. Il primo obiettivo è contribuire a far sì che i Paesi dell’Ue escano rapidamente dalla crisi economica prodotta dalla pandemia”, mentre il secondo, “più di medio periodo, è di rafforzare lo sviluppo economico dei Paesi dell’Ue lungo due assi strategici: la digitalizzazione e l’innovazione, da un lato, la transizione ecologica, dall’altro”.(Rin)