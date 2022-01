Porti: Corte conti, approvata gestione 2020 Adsp Mar Adriatico Settentrionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le strategie di sviluppo dell'Autorità di sistema portuale Mar Adriatico settentrionale (Adsp Mas) e gli interventi per garantire il rispetto degli obiettivi prefissati sono strettamente collegati al più generale tema della salvaguardia della laguna di Venezia. Non risulta ancora completata l'unificazione amministrativa e gestionale dei porti compresi nell'Autorità, con evidenti ripercussioni sulla programmazione strategica, sull'organizzazione e sui servizi gestiti. È quanto emerge dalla relazione della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti sulla gestione 2020 dell'Adsp Mas, approvata con delibera n. 131/2021, nella quale la magistratura contabile ha evidenziato l'assenza di aggiornamenti al Protocollo sperimentale "Fanghi" - risalente al 1993 e, a tutt'oggi, unico riferimento per la gestione in condizioni di sicurezza ambientale dei sedimenti - anche al fine di adeguarlo alle più recenti discipline normative comunitarie e nazionali, in materia di salvaguardia ambientale. Visti gli ultimi provvedimenti normativi - prosegue la Sezione - come il "decreto Venezia" e il Pnrr, che hanno previsto ingenti risorse per lo sviluppo dell'area, è necessario dar corso rapidamente ad un'ampia programmazione strategica degli interventi di sviluppo. In materia di grandi infrastrutture, inoltre, si sono registrati nel 2020 ancora ritardi, soprattutto nella riconversione e riqualificazione economica dell'area industriale di Porto Marghera. (segue) (Com)