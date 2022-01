© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fascia 5-11 anni invece, attualmente ha delle adesioni ancora basse. Attualmente il 30 per cento dei più piccoli si sono registrati e di questi, il 45 per cento ha ricevuto la prima dose. Quest'ultimo numero è ancora basso, spiega la Regione, anche a causa delle criticità di molti bambini in isolamento o quarantena, che non possono presentarsi agli appuntamenti previsti. (Rpi)