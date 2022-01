Torino: tavolo movida, in studio possibili nuove aree di aggregazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è riunito ieri pomeriggio il tavolo della movida tra gli assessori comunali competenti e le associazioni che si occupano di commercio e turismo. Durante l'incontro sono stati condivisi spunti ed elementi di riflessione, relativi ad esempio a nuove possibili aree di aggregazione. "Lavorare insieme per trovare soluzioni condivise per gestire la movida e contrastare la malamovida - scrive su Facebook l'assessora Chiara Foglietta - è quanto emerso da questo primo incontro. Parte da oggi un lavoro sistemico di collaborazione tra amministrazione ed esercenti, che si sono messi a disposizione per operare in modo congiunto". (Rpi)