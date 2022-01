Infrastrutture: il Mose entra all'Università, firmato il protocollo d'intesa con gli atenei veneziani (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Consorzio Venezia Nuova accoglie con entusiasmo l'opportunità di far conoscere agli Atenei e alle giovani generazioni l'operatività e il completamento della realizzazione del Mose, un’opera integrata che unisce competenze trasversali", afferma Massimo Miani, Commissario Liquidatore del Consorzio Venezia Nuova. "Il confronto continuo con la comunità scientifica sarà occasione per creare notevoli ricadute tecnologico-scientifiche e costituire un ritorno importante per la collettività". “Il Mose è senza dubbio un'opera complessa e, sotto molti punti di vista, ancora poco conosciuta, nonostante il suo impatto per la salvaguardia di Venezia possa rivelarsi decisivo”, commenta la professoressa Tiziana Lippiello, Università Ca' Foscari Venezia. “Un progetto ingegneristico di tali proporzioni necessita di essere studiato, osservato in azione e soprattutto raccontato. La salvaguardia di Venezia e del suo ecosistema è un tema di ricerca trasversale e interdisciplinare, che riguarda le diverse aree del nostro ateneo: scientifica, economica, linguistica e umanistica. Ca' Foscari è impegnata da anni nella ricerca sulle tematiche ambientali e la sostenibilità, che rientra nel nostro Statuto, è uno dei sette obiettivi strategici trasversali al centro del nostro Piano Strategico 2021-2026. Abbiamo pertanto aderito convintamente a questo progetto didattico, con cui offriremo ai nostri studenti una serie di iniziative utili ad approfondire questa grande opera d'ingegno nei suoi aspetti più significativi". (segue) (Com)