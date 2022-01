Piemonte: banca Widiba si rafforza con ingresso recruiting manager Andrea Di Cristofaro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Banca Widiba ha annunciato in una nota stampa l'ingresso del consulente finanziario senior Andrea Di Cristofaro, che entrerà a far parte del team Piemontese. Di Cristofaro vanta oltre 30 anni di esperienza come consulente finanziario in importanti realtà. "Penso che la relazione umana, la competenza e gli strumenti al passo con i tempi siano gli ingredienti chiave per instaurare solidi rapporti professionali con i clienti ed i colleghi e, proprio in banca Widiba ho trovato le migliori condizioni per svolgere il mio lavoro - ha affermato Di Cristofaro - . In particolare, la completezza dei servizi, la totale assenza di conflitti d'interesse ed una vera architettura aperta rispecchiano i presupposti ottimali per offrire ai miei clienti un servizio di eccellenza", ha concluso. (Rpi)