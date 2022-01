Piemonte: Coldiretti, rincari hanno effetto valanga su campi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'aumento dei costi riguarda - hanno continuato Moncalvo e Rivarossa – anche l'alimentazione del bestiame, il riscaldamento delle serre per fiori e ortaggi ma ad aumentare sono pure i costi per l'essiccazione dei foraggi, delle macchine agricole e dei pezzi di ricambio per i quali si stanno verificando addirittura preoccupanti ritardi nelle consegne. Il rincaro dell'energia si abbatte poi sui costi di produzione come quello per gli imballaggi. Serve la responsabilità da parte dell'intera filiera alimentare con accordi tra agricoltura, industria e distribuzione per garantire una più equa ripartizione del valore per salvare aziende agricole e stalle", hanno concluso. (Rpi)