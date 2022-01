Sardegna: Coldiretti, invasione di cavallette, ritardi nei ristori e nella prevenzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fondi insufficienti e irrisori - evidenzia il direttore di Coldiretti Nuoro Ogliastra, Alessandro Serra -. Inoltre al momento non è arrivato ancora neppure un centesimo alle aziende agricole nonostante, alcune per tre anni consecutivi, abbiano subito perdite importanti". Coldiretti Nuoro Ogliastra, inoltre, oltre a denunciare il ritardo nell'attuare un piano di prevenzione dopo oltre tre anni e mezzo dalla comparsa in numero massiccio delle cavallette, è scettica anche sui fondi stanziati per la pianificazione e attuazione delle misure di contenimento. 800 mila euro per tre anni, dei quali 300 mila destinati alla predisposizione del piano. "Nonostante l'impatto mediatico avuto dall'invasione delle cavallette e i danni arrecati alle aziende interessate dal fenomeno - sottolinea il presidente Salis - ci sembra che il problema sia stato sottovalutato, forse perché ha interessato un territorio circoscritto ed il primo anno poche aziende che stanno, prevedibile, crescendo di anno in anno. Ci auguriamo di essere smentiti e che il piano venga attuato immediatamente limitando finalmente il fenomeno". (Rsc)