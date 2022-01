Piemonte: Avetta (Pd) su supporto psicologico, non bastano solo terapie rivolte ai giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Apprezziamo ciò che è stato fatto ma non posso considerami soddisfatto della risposta dell’assessore. A oggi il Piemonte garantisce le terapie solo ai giovani in età scolastica. È una platea troppo piccola rispetto all’enormità del problema. Lo ha affermato in Consiglio regionale del Piemonte il consigliere Pd Alberto Avetta, controbattendo alla risposta data dall'assessore alla Sanità Icardi sul question time relativo all'aumento delle misure sulla salute mentale a seguito degli effetti pandemici. "Sottovalutare questo aspetto significa assumersi il rischio di conseguenze negative negli anni futuri - ha continuato Avetta -, sia in termini di costi per la sanità pubblica sia in termini di salute mentale per i cittadini che oggi non hanno sufficienti risorse da destinare alle terapie. (segue) (Rpi)