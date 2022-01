Piemonte: approvato piano da 1,3 miliardi di euro per la costruzione di sei nuovi ospedali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale ha approvato il piano per la costruzione di sei nuovi ospedali in Piemonte con uno stanziamento di 1,3 miliardi di euro. "Con l’approvazione della programmazione di indirizzo strategico generale per la realizzazione di sei nuovi ospedali a Torino, Ivrea, Vercelli, Savigliano, Alessandria e Cuneo, la Regione Piemonte compie un altro importante passo verso il potenziamento e la modernizzazione delle strutture sanitarie sul territorio" ha affermato l'assessore alla Sanità Luigi Icardi. (segue) (Rpi)