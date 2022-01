Infrastrutture: Passante Bologna, via libera definitivo dalla Conferenza dei servizi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L’informazione di qualità dell’Agenzia Nova ci ha accompagnato per vent’anni" Maria Elena Boschi

Presidente del Gruppo di Italia Viva alla Camera

21 luglio 2021

- "Con il via libera della Conferenza dei servizi possiamo ora dire con certezza che il Passante di Bologna si farà grazie a un progetto che insieme abbiamo reso eco-compatibile - afferma Bonaccini -. È un segnale importante per la città di Bologna, l'area metropolitana, per tutta l'Emilia-Romagna. Abbiamo dimostrato che in questo Paese le grandi opere si possono realizzare, e che lo si può fare anche bene, in maniera moderna e con la massima attenzione all'ambiente e alla sostenibilità. Attraverso la condivisione con enti locali e parti sociali". "Un lavoro segnato da un pieno spirito di collaborazione e condivisione tra le diverse istituzioni e Autostrade che apre una nuova stagione, risolvendo problemi che da decenni attendono risposte concrete - aggiunge il sindaco di Bologna, Matteo Lepore -. Siamo molto soddisfatti dell'incontro di oggi, dove sono stati ribaditi alcuni punti fondamentali, come l'accordo integrativo dedicato alla 'fase 2' prima dell'avvio dei lavori e la condivisione di tutti gli interventi su aree verdi, fasce boschive e opere di mitigazione, che saranno tra i primi ad essere messi in atto. Nelle prossime settimane sottoscriveremo, inoltre, una convenzione con Autostrade e ministero della Transizione ecologica anche per la parte che riguarda il fotovoltaico e la creazione di una infrastruttura energetica unica in Italia". "Vogliamo ringraziare per il lavoro di squadra anche il Comune di San Lazzaro, che ha agito con determinazione e pazienza, il ministero e il governo, oltre ad Autostrade per l'Italia - chiudono Bonaccini e Lepore-: siamo fermamente convinti che un progetto così all'avanguardia, così europeo, possa essere per loro un modello per gli interventi in tutta Italia". (segue) (Com)