Infrastrutture: Aspi su Passante Bologna, al via il progetto green per un investimento di 1,5 miliardi (3)

- Il progetto del Passante di Bologna si inserisce nell'ambito di un piano di investimenti per la regione Emilia-Romagna di circa 3 miliardi di euro al 2038, che si aggiungono ai 3 miliardi già eseguiti per la realizzazione della Variante di Valico e della terza corsia della A14. Le principali iniziative in corso di definizione includono, oltre al Passante di Bologna, l'ampliamento alla IV corsia della A14 nel tratto tra Ravenna e Bologna San Lazzaro e l'ampliamento alla III corsia della A13 nel tratto tra Bologna e Ferrara, per complessivi 2,4 miliardi di euro. Sono inoltre previste opere per il territorio per ulteriori 0,3 miliardi di euro, tra viabilità di adduzione all'infrastruttura autostradale e iniziative di restauro e valorizzazione ambientale. "Il via libera di oggi rappresenta per Autostrade per l'Italia un concreto passo avanti nell'interesse del Paese e dell'utenza e con la massima attenzione alla sostenibilità dell'opera sul Territorio", ha dichiarato l'amministratore delegato di Aspi, Roberto Tomasi. "Si tratta di un'infrastruttura nevralgica che contribuirà a snellire i transiti, con un diretto beneficio in termini ambientali. Questo risultato - raggiunto attraverso un costante e costruttivo confronto tecnico e istituzionale - si deve anche alla nuova organizzazione di Aspi che ha messo in campo tutte le competenze del gruppo: da Tecne per la progettazione con i migliori professionisti nel settore, a Pavimental che contribuirà alla realizzazione dell'opera, fino al coinvolgimento di Movyon per la cura degli impianti tecnologici per una mobilità efficiente e di Free To X per la realizzazione di nuovi impianti per la ricarica elettrica dei veicoli in autostrada. E' prevista a breve l'integrazione di Elgea, nuova società del gruppo dedicata alla produzione di energia green. Si tratta di un modello che auspichiamo possa essere replicato a livello di sistema e a beneficio del Paese, per la realizzazione efficiente delle opere necessarie a una mobilità sempre più sostenibile", ha concluso. (Com)