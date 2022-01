Covid: in Piemonte incidenza adulta in lieve aumento, nelle scuole meno focolai e quarantene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella settimana dal 10 al 16 gennaio l'incidenza regionale nella fascia adulta in Piemonte ha avuto un lieve aumento del 2,1 per cento, rispetto ai 2170.1 della scorsa settimana. Il calo più vistoso è stato quello della fascia 19-24 anni, con un'incidenza che è scesa del 26,9 per cento. L'unica fascia che ha avuto una crescita esponenziale rispetto alla scorsa settimana è quella degli over 80 a +39,7 per cento. Anche nelle scuole della Regione si assiste ad una diminuzione dei focolai e delle quarantene rispetto alla settimana precedente. (segue) (Rpi)