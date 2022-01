Imprese: "Destinazione Sardegna lavoro", snellite le procedure e allungati i tempi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pratiche più snelle e ampliamento anche ai mesi spalla della possibilità di avere l'aiuto economico regionale. Sono le due importanti novità che riguardano l'avviso "Destinazione Sardegna lavoro 2021", finalizzato al sostegno di imprese e addetti della filiera turistica i cui termini per la presentazione delle domande sono stati appunto differiti per consentire una partecipazione maggiore e una copertura più ampia dei soggetti interessati. Da una parte, con delibera di Giunta, si andrà ad agire sulla tempistica allungando il periodo interessato che non partirà più da aprile ma da febbraio e dall'altra, come ha spiegato l'assessore del Lavoro Alessandra Zedda, si è agito per ridefinire le modalità operative con una imponente azione di semplificazione. In sostanza sono state snellite le modalità di caricamento delle istanze: una volta ritenuta la pratica ammissibile verrà inviata comunicazione da parte della Regione, solo in un secondo momento quindi l'azienda dovrà fornire i dettagli sui dipendenti e i relativi importi. A una maggiore facilità di caricamento dei dati da parte dei soggetti interessati corrisponderà un risparmio di tempo e una maggiore facilità di presentazione della domanda. Nel corso dell'incontro avvenuto in via telematica, l'assessore Zedda ha posto l'accento sulle finalità della proroga dei termini: "Abbiamo voluto accogliere le osservazioni pervenute in queste settimane dagli ordini più coinvolti ma anche dalle Associazioni di categoria. Due gli obiettivi: aumentare i mesi in cui possiamo riconoscere il contributo e riuscire a favorire un'ampia partecipazione con metodi semplici, mettendo tutti nelle condizioni di partecipare", ha spiegato l'assessore Zedda evidenziando l'importanza del bando arrivato alla sue terza edizione, che verrà aperto entro il mese di gennaio. (segue) (Rsc)