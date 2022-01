Imprese: "Destinazione Sardegna lavoro", snellite le procedure e allungati i tempi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore del Lavoro ha anche dato garanzie rispetto ai tempi di erogazione, facendo riferimento anche agli altri strumenti di sostegno messi in campo per arginare gli effetti della crisi: "Oggi posso dire che stiamo pagando a regime cerando di coprire tutte le istanze ricevute. Continueremo a farlo anche con questo Avviso, con l'obiettivo di sostenere concretamente le realtà imprenditoriali sarde e favorire l'occupazione. La Regione, anche in questo caso, si conferma il primo alleato delle imprese", ha concluso l'esponente della Giunta Solinas. (Rsc)