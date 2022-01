Piemonte: Avetta (Pd) su supporto psicologico, non bastano solo terapie rivolte ai giovani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’attivazione di azioni a sostegno della salute mentale - ha affermato l’assessore regionale alla sanità Luigi Icardi - si è configurata negli ultimi mesi come una necessità. Per questo, al fine di assicurare la massima tutela della salute dei minori, degli operatori e delle stesse famiglie, è stato necessario adottare una serie di misure tempestive: è stata promosso il rafforzamento dei Servizi di psicologia attraverso il reclutamento straordinario di psicologi/psicoterapeuti (sia per i minori accolti nelle strutture residenziali sia per i minori che, nell’ambito della propria famiglia d’origine, si trovano in situazione di deprivazione sociale conseguente all’emergenza da Covid 19). (segue) (Rpi)