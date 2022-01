Camera: domani audizione Enit su turismo invernale in montagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, mercoledì 19 gennaio, alle ore 14:30, la commissione Attività produttive della Camera, in merito all'indagine conoscitiva sulle proposte per la ripresa economica delle attività turistico-ricettive della montagna invernale, in funzione delle riaperture previste a partire dalla stagione 2021/2022, svolge, in videoconferenza, l'audizione di rappresentanti dell'Enit - Agenzia nazionale del turismo. L'appuntamento - rende noto l'ufficio stampa di Montecitorio - viene trasmesso in diretta webtv.(Com)