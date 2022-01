Piemonte: comitato Italia-Francia Alcotra, bando 2022 da 182,3 milioni di euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, il Comitato ha selezionato progetti dall'ultimo bando Alcotra 2014-2020 per un budget di 15 milioni di euro. Sono stati selezionati progetti rispondenti ad una ripresa ecologica, digitale e resiliente dell'economia fornendo soluzioni sostenibili per affrontare la crisi sanitaria e le conseguenze della tempesta che ha colpito i territori transfrontalieri della Provincia di Cuneo e della Regione Provence-Alpes-Côte d’Azur. "La decisione unanime di validare la proposta del nuovo Programma 2021-2027 e la selezione di progetti per un valore complessivo di 15 milioni di euro sono una risposta importante alle criticità dei nostri territori, in prevalenza montani, dopo i lunghi mesi della pandemia e gli eventi catastrofici della tempesta che ha colpito la frontiera italo-francese nell’autunno del 2020 – ha affermato il vice presidente Carosso – (segue) (Rpi)