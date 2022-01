Infrastrutture: Passante Bologna, via libera definitivo dalla Conferenza dei servizi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il via libera di oggi - dichiara l'amministratore delegato di Aspi, Roberto Tomasi - rappresenta per Autostrade per l'Italia un concreto passo avanti nell'interesse del Paese e dell'utenza e con la massima attenzione alla sostenibilità dell'opera sul territorio. Si tratta di un'infrastruttura nevralgica che contribuirà a snellire i transiti, con un diretto beneficio in termini ambientali. Questo risultato - raggiunto attraverso un costante e costruttivo confronto tecnico e istituzionale - si deve anche alla nuova organizzazione di Aspi che ha messo in campo tutte le competenze del gruppo: da Tecne per la progettazione con i migliori professionisti nel settore, a Pavimental che contribuirà alla realizzazione dell'opera, fino al coinvolgimento di Movyon per la cura degli impianti tecnologici per una mobilità efficiente e di Free To X per la realizzazione di nuovi impianti per la ricarica elettrica dei veicoli in autostrada. È prevista a breve l'integrazione di Elgea, nuova società del gruppo dedicata alla produzione di energia green. Si tratta di un modello che auspichiamo possa essere replicato a livello di sistema e a beneficio del Paese, per la realizzazione efficiente delle opere necessarie a una mobilità sempre più sostenibile". (Com)