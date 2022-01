Salerno: Uil, vicini a partorienti positive al Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Uil Fpl Salerno è vicina alle partorienti positive al Covid all'ospedale di Salerno". In una nota inviata ai vertici del "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona", il segretario generale del sindacato di categoria, Donato Salvato, nell'esprimere attenzione alla tutela della maternità, chiede la corretta applicazione dei recenti chiarimenti ministeriali in materia: "Le madri positive al Covid 19 possono rimanere insieme al figlio dopo la nascita, come si evince da una nota del ministero della Salute. Nonostante ciò, a Salerno le madri affette da infezione Covid 19 raccontano che, dopo il loro parto, viene tolta loro la possibilità di instaurare un rapporto con il figlio. Dopo l'ennesima segnalazione, la Uil Fpl ha deciso di intervenire, segnalando il problema all'attenzione della direzione sanitaria del "Ruggi" e di chi gestisce i ricoveri e l'organizzazione delle madri positive al virus. A quasi tre anni dalla pandemia, le gestanti che afferiscono al Pronto Soccorso di Ostetricia e Ginecologia e che risultano positive al tampone Covid, infatti, vengono poste in isolamento, così come da direttiva". (segue) (Ren)