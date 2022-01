Salerno: Uil, vicini a partorienti positive al Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E dunque: "Il problema sorge quando le pazienti partoriscono e, pur essendo asintomatiche, ritornano nella stanza d'isolamento, ma il loro piccolo viene ricoverato presso la Terapia intensiva neonatale. Questi ricoveri, non solo privano le neo mamme del loro piccino, ma sottraggono, anche e soprattutto, posti dedicati ai neonati che necessitano delle cure che si possono ottenere nella Tin. Si sottolinea, in tal senso, che il reparto di gravidanza a rischio, diretto dal dottor Mario Polichetti, accoglie e gestisce con successo ogni giorno casi clinici importanti, che richiedono costantemente la disponibilità dei posti in terapia intensiva neonatale. Si precisa che il Ministero della Salute, nella nota dell'ultimo aggiornamento dell'Istituto superiore della Sanità del 3 novembre scorso, nel merito dell'indicazione ad interim per gravidanza, parto, allattamento e cura dei piccolissimi da zero a due anni, in risposta all'emergenza Covid-19, raccomanda la continuità del rapporto madre-bambino, dell'allattamento e del contatto pelle a pelle con il neonato, poiché questo non costituisce una controindicazione per le donne positive al virus". (segue) (Ren)