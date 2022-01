Sardegna: Coldiretti, invasione di cavallette, ritardi nei ristori e nella prevenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il quarto anno consecutivo i campi del centro Sardegna potrebbero essere invasi dalle cavallette e non è ancora partito il piano di prevenzione e quello programmato non ha i fondi necessari per essere attuato. Lo denuncia Coldiretti Nuoro-Ogliastra. "Le aziende agricole che si trovano lungo la Valle del Tirso cominciano ad aver paura per l'avvicinarsi della primavera e la nuova schiusa delle uova delle locuste che si tradurrà con la perdita di colture e pascoli - afferma il presidente di Coldiretti Nuoro Ogliastra, Leonardo Salis -. Un incubo che potrebbe essere anche più duro degli anni scorsi visto che con il passare degli anni sono sempre più numerose ed allargano il raggio della loro presenza, dunque potrebbe interessare più degli oltre 30 mila ettari interessati lo scorso anno". Nei giorni scorsi l'assessore regionale all'Ambiente Gianni Lampis ha annunciato l'approvazione della delibera che stanzia 800 mila euro per il triennio 2021 - 2023 (500 mila per il 2021, 200 mila per il 2022 e 100 mila per il 2023) "per la pianificazione e l'attuazione delle misure di contenimento e di contrasto alla diffusione del fenomeno delle infestazioni acridiche in Sardegna", si legge nella nota dell'assessore. Soldi che vanno a sommarsi ai 400 mila euro stanziati con la legge 22 del 2020 per i danni causati dalle locuste nel 2020. (segue) (Rsc)