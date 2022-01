Piemonte: Coldiretti, rincari hanno effetto valanga su campi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per le operazioni colturali gli agricoltori sono stati costretti ad affrontare rincari dei prezzi fino al 50 per cento per il gasolio necessario per le attività che comprendono l'estirpatura, la rullatura, la semina e la concimazione. Inoltre l'impennata del costo del gas, utilizzato nel processo di produzione dei fertilizzanti, ha fatto schizzare verso l'alto i prezzi dei concimi. Lo hanno affermato Roberto Moncalvo, Presidente di Coldiretti Piemonte e Bruno Rivarossa, delegato confederale, in una nota stampa. (segue) (Rpi)