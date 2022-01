Lavoro: Fim Cisl su Leonardo, con l’accordo di oggi messa in sicurezza la Divisione Aerostrutture e tracciato percorso di rilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo due giorni di trattativa è stato raggiunto nel pomeriggio di oggi a Roma l'accordo quadro per il rilancio della Divisione Aerostrutture di Leonardo One Company, tra l'azienda e il coordinamento nazionale di Fim, Fiom, Uilm. Lo rendono noto il segretario generale Fim Cisl Roberto Benaglia e il coordinatore nazionale Fim Cisl Fabio Bernardini. "La Divisione del gruppo Leonardo - si legge in una nota - infatti è stata pesantemente colpita dalla pandemia che ha causato il crollo del mercato del trasporto aereo civile, business predominante e centrale per le produzioni che si realizzano nei quattro siti, tutti collocati nell’area del Mezzogiorno d’Italia. L’intesa definisce un accordo quadro, atto al rilancio della Divisione Aerostrutture, attraverso un piano di investimenti da oltre 300 milioni che si svilupperà nell’arco degli anni 2022 -2025 oltre a dare nuovamente conferma della centralità della Divisione nel piano industriale di Leonardo One Company". (segue) (Com)