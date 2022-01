Campania: Federlab, pronti a impugnare delibera che dimezza tetti spesa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' indispensabile che la Regione indica al più presto un tavolo con le associazioni di categoria per rivedere questo folle e scriteriato meccanismo di ripartizione del fondo" ha affermato Gennaro Lamberti. "Non c'è più tempo" ha proseguito il presidente dell'associazione dei laboratoristi paventando "il rischio che nel giro di pochi giorni, tutti gli esami di laboratorio e le prestazioni ambulatoriali possano passare a pagamento". Il che, ha lamentato ancora Lamberti "in un momento delicato come quello che stiamo vivendo, in cui le prestazioni non vengono neanche gestite dal pubblico a causa dell'emergenza Covid che ha indotto la Regione ad imporre lo stop temporaneo alle attività assistenziali di elezione e di specialistica ambulatoriale, rappresenterebbe una grave ed ulteriore mazzata per il cittadino nonché il mancato mantenimento dei livelli essenziali di assistenza (Lea)". (Ren)