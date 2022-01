Piemonte: l'assessore al Patrimonio, nei bar non torneranno le slot machine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei bar non torneranno le slot machine. Pochissime attività hanno presentato delle richieste che non verranno accettate. Lo ha affermato l'assessore al Patrimonio del Piemonte Andrea Tronzano rispondendo ad un question time sul tema in Consiglio regionale. "Con un emendamento al Ddl già presentato chiariremo con nettezza questa scelta. Credo che quella dell'Agenzia dei monopoli sia un'interpretazione. Per questo la incontreremo presto per chiarire questa vicenda", ha concluso Tronzano. (Rpi)