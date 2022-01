Piemonte: Avetta (Pd) su supporto psicologico, non bastano solo terapie rivolte ai giovani (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Già nel 2020 è stata disposta l’assegnazione di un finanziamento di 520 mila euro e di 355 mila euro nel 2021 in favore delle Aziende sanitarie locali sedi dei 5 Servizi di Psicologia sovra zonali articolati in interventi domiciliari (sulla relazione genitore-figlio o di carattere psico-educativo), interventi psicologici individuali ambulatoriali, interventi di supporto al singolo o alla coppia di genitori, interventi di gruppo con i minori anche in ambito scolastico e interventi di gruppo con i genitori”. (Rpi)