Covid: in Piemonte ricoveri stabili ma i nuovi decessi sono 35

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 35 i decessi per Covid registrati dalla Regione Piemonte, di cui 5 avvenuti oggi. Un dato negativo del bollettino odierno che viene in parte alleggerito dalla situazione dei ricoveri. Oggi l'Unità di crisi ne segnala 3 in meno nei reparti ordinari e 4 in più nelle terapie intensive. Mentre i nuovi casi sono 18.095, pari al 16,5 per cento dei tamponi eseguiti. Di questi positivi, 15.170 sono asintomatici (l'83,8 per cento). I guariti di oggi sono bene 16.528. (Rpi)