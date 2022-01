Regioni: Fedriga convoca per domani Conferenza, si discuterà accordo con governo, Anci e Upi su sport

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Massimiliano Fedriga, ha convocato per domani alle ore 9 la Conferenza in seduta straordinaria. All’ordine del giorno l’accordo tra governo, Regioni, Anci e Upi in materia di sport, tema che sarà affrontato anche nella Conferenza unificata convocata per domani alle ore 15 dal ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini. (Com)