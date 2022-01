Abruzzo: Sospiri, ecco gli obiettivi dei prossimi mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della conferenza stampa di questa mattina per tracciare un resoconto sull'attività svolta nel corso del 2021 il presidente del Consiglio regionale abruzzese, Lorenzo Sospiri, ha tracciato anche un percorso da seguire per i prossimi mesi. "Per quanto riguarda gli obiettivi del primo semestre 2022 abbiamo tante sfide davanti a noi - ha dichiarato Sospiri - la prima è il piano sanitario regionale la cui approvazione porterà allo sblocco dei finanziamenti destinati alla costruzione dei nuovi ospedali abruzzesi. Il confronto sul documento, dopo essere stato affrontato in Commissione, continuerà in Aula. Sarà più veloce l'approvazione del nuovo Piano sociale che triplica i finanziamenti del precedente con 600 milioni di euro di risorse. Si tratta di un piano molto condiviso con gli Ambiti, ovvero Comuni e aziende speciali per il sociale". Sospiri ha aggiunto: "Tempestiva dovrà essere anche l'approvazione della nuova Legge urbanistica regionale. Vi è una bolla edilizia in questo momento positiva legata a vari interventi regionali e nazionali e in questo senso. L'attuale testo dell'83 va aggiornato per sostenere questa spinta che per noi vale molto. In agenda ci sono tante leggi di settore che per noi sono importanti come quella sulle concessioni balneari, la riforma del demanio e il definitivo inquadramento della legge sulla nuova Pescara. Si tratta di interventi che arrivano in scadenza nel 2022 e sui quali il Consiglio regionale sarà chiamato ad assumere delle scelte. Nei primi mesi di quest'anno vi sarà un'ulteriore manovra correttiva dal punto di vista finanziario perché abbiamo delle partite aperte col Governo come il fondo per le spese Covid. Abbiamo molto lavoro da fare e per quanto mi riguarda l'impegno è cercare di preservare l'unità della maggioranza - ha concluso ancora Sospiri - che al momento è solida e in grado di lavorare per leggi mirate alla realizzazione di interventi importanti; sicuramente rimane un elemento fondamentale il dialogo con le opposizioni".(Gru)