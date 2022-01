Piemonte: bocciato aumento Irap a colossi e-commerce, scontro tra maggioranza e opposizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale del Piemonte ha bocciato a maggioranza il provvedimento che intendeva aumentare l'Irap ai colossi dell'e-commerce. La proposta era stata lanciata dal consigliere di Liberi, Uguali e Verdi Marco Grimaldi, che dopo la bocciatura del provvedimento ha attaccato la giunta Cirio. "Di fatto Amazon fa 85 miliardi di euro di utili nel mondo, più di 4,8 solo in Italia, eppure dichiara un valore di produzione di poco più di 18 milioni, che consente al colosso di pagare solo 710.352 euro di IRAP e solo in Lombardia. Perché Amazon non versa nulla al Piemonte e a tutte le altre Regioni? Perché il centro di Torrazza e tutti gli altri sono considerati ‘depositi’, ovvero unicamente magazzini che non sviluppano produzione. Lega e soci si sono rimangiati la parola per non dividersi ancora. ‘TeleCirio’ ahimè ha cambiato programma e per l’ennesima volta questa maggioranza rinuncia a compiere un gesto di giustizia" (segue) (Rpi)