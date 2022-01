Napoli: Nappi (Lega), solidarietà a forze dell’ordine, Lamorgese chiarisca interventi per la sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Piena solidarietà alle forze dell'ordine, bersaglio di una sassaiola da parte di un gruppetto di balordi. Il vile gesto avvenuto nelle scorse ore nella zona orientale di Napoli è l'ennesima espressione di un clima di incertezza e tensione che i napoletani stanno purtroppo vivendo a causa dell'azione di giovani criminali, che vanno contrastati con mezzi adeguati. Ci aspettiamo che domani il ministro Lamorgese, atteso a Napoli per il Comitato di Ordine pubblico, non si limiti alle solite parole di occasione, ma chiarisca finalmente come intende agire per restituire ai cittadini partenopei la sicurezza e la serenità perdute". Lo ha affermato Severino Nappi, consigliere regionale e coordinatore cittadino della Lega a Napoli.(Ren)