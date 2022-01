Abruzzo: nel 2021 intensa attività organismi indipendenti Consiglio regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Nel corso del 2021 intensa è stata anche l'attività degli organismi indipendenti del Consiglio regionale. Il Corecom Abruzzo (Il Comitato regionale comunicazioni), presieduto da Giuseppe La Rana, ha raccolto 3538 istanze di conciliazione ed emesso 382 provvedimenti d'urgenza. Ha promosso iniziative a favore delle donne e una campagna di sensibilizzazione sulla nuova tv digitale. Intensa l'attività del nuovo Difensore civico, Giandonato Morra, a cui si sono rivolti 505 cittadini, più del 40 per cento in più rispetto al 2020. Il Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, Maria Concetta Falivene, oltre la consueta attività a difesa dei minori, ha rappresentato l'Abruzzo nel corso di un'audizione davanti la "commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono i minori. Il Garante dei detenuti, Gianmarco Cifaldi, ha riconosciuto ai giovani detenuti che decidono di iscriversi negli Atenei della Regione Abruzzo di godere dell'esonero dal pagamento delle tasse universitarie. Inoltre sono stati realizzati interventi a favore della formazione della Polizia penitenziaria e per incentivare il recupero sociale dei detenuti. Infine, la Commissione pari opportunità, coordinata dalla presidente Maria Franca D'Agostino, tra le attività principali ha promosso il "Protocollo donne e media" a favore di una più rispetto rappresentazione della donna in ambito informativo e proposto una modifica alla legge regionale sui centri antiviolenza donne e case di accoglienza.