Abruzzo: nel 2021 intensa attività organismi indipendenti Consiglio regionale (2)

- Proficua è stata anche l'attività di comunicazione istituzionale. L'organo d'informazione del Consiglio regionale ha prodotto 1.434 lanci Acra (Agenzia di stampa del consiglio regionale dell'Abruzzo) e realizzato 195 servizi video e 28 dirette streaming, tra seduta del Consiglio e altri eventi. Inoltre ha organizzato, gestito e dato visibilità a 49 conferenza stampa, garantendo pari dignità e trasparenza a tutte le forze politiche rappresentate in Assemblea. In costante crescita l'attività social dell'Istituzione con una percentuale media di incremento di pubblico del 50 per cento rispetto al 2020, tra gli utenti di Facebook, Instagram, Twitter e Youtube. Infine è stato segnalato che anche l'attività della biblioteca del Consiglio, "Giuseppe Bolino", ha ripreso ad ospitare lettori e studenti per lo studio in presenza, con una capienza massima di sei persone. Il patrimonio librario della biblioteca, giornalmente incrementato, ha raggiunto circa 14 mila volumi. (Gru)