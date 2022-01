Napoli: domani visita in Prefettura del ministro dell'interno Lamorgese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’interno, Luciana Lamorgese, sarà domani in Prefettura a Napoli. Alle ore 10.30, la titolare del Viminale, alla presenza degli organi di informazione, interverrà alla sottoscrizione dell’Accordo per la promozione e l’attuazione di un sistema di sicurezza partecipata e integrata per lo sviluppo della Città di Napoli, da parte del presidente della Regione Campania, Vincenzo De luca, del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi e del prefetto di Napoli, Claudio Palomba. Successivamente, alle ore 11.30, il ministro dell’interno parteciperà al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica in cui si discuterà della situazione della sicurezza nell’area metropolitana anche con i vertici della magistratura napoletana. Al termine il Ministro Lamorgese terrà un incontro con la stampa.(Ren)