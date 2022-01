Sardegna: manovra finanziaria 2022-2024, parere favorevole dalla commissione Autonomia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione "Autonomia e Riforme", presieduta dal vice presidente Diego Loi (Progressisti), ha dato parere favorevole, con osservazioni, sulle parti di competenza alla manovra finanziaria 2022-2024. Il via libera è stato dato a maggioranza, con l'astensione dei consiglieri di minoranza, dopo l'audizione dell'assessora del Personale, Valeria Satta, e l'assessore degli Enti locali, Quirico Sanna, che hanno illustrato le parti di competenza. L'assessore Satta si è soffermata sui commi 1, 2 e3 dell'articolo 9 che riguardano lo sblocco del turn over del personale dell'agenzia Forestas. L'articolo prevede uno stanziamento di 3 milioni annui. "E' un' urgenza che abbiamo segnalato già dal 2019 - ha affermato Satta - ma ricordo che era necessaria prima la stabilizzazione dei 1161 precari, che è avveduta, poi il transito dei 5000, che è avvenuto, e ora c'è l'urgenza del turn over di Forestas". L'assessore ha ricordato che l'età media è di 56-58 anni e che, nei prossimi due anni, ci saranno molti pensionamenti e il personale sarà quasi dimezzato. Il turn over è, quindi, fondamentale, ha continuato, per consentire all'agenzia di non chiudere e di sostenere le necessità dei territori. (segue) (Rsc)