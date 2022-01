Sardegna: manovra finanziaria 2022-2024, parere favorevole dalla commissione Autonomia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore Sanna ha, poi, parlato delle parti della Finanziaria che riguardano gli enti locali e, in particolare, ha sottolineato che le risorse stanziate sono insufficienti e che è necessario un incremento della dotazione. Sanna ha evidenziato che l'assessorato ha in capo il funzionamento della macchina regionale e che gli aumenti dei beni e servizi creeranno problemi anche per la realizzazione di progetti già approvati dai Comuni. Secondo la tabella fornita dal direttore generale dell'assessorato degli Enti locali, Valentina Flore, è necessario un incremento di risorse di circa un milione di euro, di cui 650 mila euro a favore delle compagnie barracellari, fondamentali per l'attività svolta nella lotta agli incendi, in particolare nei piccoli Comuni. Paolo Demuru, coordinatore del Settore dell'assessorato degli Enti locali, ha ricordato i tanti ambiti di competenza dell'assessorato che hanno comportato un aumento delle attività di funzionamento: dai servizi comunali, alle compagnie barracellari, ma anche la programmazione comunitaria, la gestione del Portale Sardegna autonomia e il sostegno alle associazioni di enti locali. Demuru ha evidenziato che alcune voci di spesa devono essere modificate perché sono state previste con un calcolo al ribasso. In particolare sono stati stanziati 1,6 milioni in meno per le associazioni dei Comuni e 500 mila per le compagnie barracellari. L'assessore Sanna ha anche evidenziato la grave carenza di personale del suo Assessorato. Situazione confermata anche dall'assessore Satta, la quale ha però spiegato che è stato assunto tutto il personale disponibile nelle diverse graduatorie e che bisognerà attendere i concorsi già banditi. Satta ha anche elencato le altre richieste per le quali saranno necessari ulteriori stanziamenti: 700 mila euro per l'adeguamento al lavoro agile, l'inserimento dell'indennità per il Dos (Direttore delle operazioni di spegnimento), il rifinanziamento del bando per la videosorveglianza, un fondo per interventi di innovazione tecnologica nei comuni, garantire una connessione internet nel Comuni con meno di 500 abitanti, anche come azione di contrasto allo spopolamento. (Rsc)