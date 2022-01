Torino: Eurovision, martedì 25 il passaggio di consegne tra Rotterdam e la Città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà il prossimo 25 gennaio la cerimonia di passaggio delle consegne tra i sindaci di Rotterdam e Torino per l'organizzazione del prossimo Eurovision Song Contest. L'edizione 2022 si terrà a Torino dal 10 al 14 maggio. L'incontro tra i due sindaci avverrà a Palazzo Madama in piazza Castello alle ore 12. A Palazzo Madama, tramite un’estrazione a sorte, si deciderà anche la composizione del cartellone delle prime due serate, che vedranno 36 paesi competere in due semifinali. A essi si aggiungeranno anche i cosiddetti "big five": Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito, il cui accesso alla finale è diretto. La cerimonia verrà trasmessa anche in streaming su Raiplay. (Rpi)