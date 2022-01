Sardegna: a Sassari 18 vaccinazioni a vuoto per errore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dosi d'aria al posto del siero anti-Covid Moderna. E' successo al centro vaccinale di Sassari nei giorni scorsi dove per una svista, un'infermiera non si sarebbe accorta che le siringhe utilizzate erano vuote. Le persone interessate dall'errore, rintracciate grazie al tracciamento con rispondenza univoca tra utenti registrati e fiala utilizzata per la loro vaccinazione hanno ripetuto la vaccinazione: una parte è tornata all'hub questa mattina, l'altra riceverà l'inoculazione del siero anti-Covid questo pomeriggio. La conferma dell'errore umano è arrivata dal coordinatore degli hub vaccinali di Sassari, Salvatore Lorenzoni che ha spiegato come un operatore nell'aspirare le dosi da un flaconcino di Moderna non si sarebbe accorto che in realtà stava aspirando a vuoto. (Rsc)