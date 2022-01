Piemonte: accelerato il cronoprogramma dell'autostrada Asti-Cuneo tratto Rodi-Verduno entro 2022 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul tema del pagamento dei pedaggi autostradali, il presidente Cirio ha affermato: "sgomberato il campo dal dubbio della gratuità del pedaggio per raggiungere l’ospedale di Verduno, dobbiamo ora concertarci su un punto da risolvere che riguarda il casello di Castagnito. Riteniamo che gli albesi che utilizzano questo tratto non debbano pagare nulla: dobbiamo ora lavorare tutti insieme per reperire le risorse per mantenere in equilibrio finanziamento l’opera mantenendo la gratuità della tangenziale sul tratto albese", ha concluso. (Rpi)