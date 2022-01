Torino: Lo Russo, da Pnrr 233 milioni anche per contrasto fenomeno baby gang (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Russo ha poi sottolineato che, questa progettazione rientra in "un pezzo di una possibile risposta alle baby gang. Sicuramente abbiamo un tema molto delicato che è una emergenza giovani a Torino. Soprattutto quei ragazzi fuori dai circuiti scolastici, che non vengono intercettati, non studiano e non lavorano e in questo il cambio di didattica legato alla pandemia non ha sicuramente aiutato. Dobbiamo occuparci di questi giovani che come diceva don Bosco sono pericolanti e non tanto pericolosi. Abbiamo in mente di attivare attività legate all'educativa di strada, al mondo della formazione e di supporto psicologico pubblico gratuito per coloro che hanno esigenza di essere accompagnati". (segue) (Rpi)