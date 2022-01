Ambiente: Gaudiano (M5s), impianto rifiuti ad Albanella (Sa), Consiglio di stato sospende via libera Tar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La senatrice del Movimento 5 stelle Felicia Gaudiano: "Al fianco del comitato ambiente e aalute Albanella (Salerno). Il patrimonio paesaggistico non può essere deturpato, ma valorizzato con piani di sviluppo strategici alternativi, in linea con il processo di transizione ecologica. La nostra storia millenaria, le aree archeologiche, i nostri fiumi, le cultivar e le produzioni d'eccellenza non possono essere danneggiate o diventare oggetto di baratto a danno della salute pubblica e dei territori". "Prevedere la costruzione di una centrale per la gestione e il trattamento di rifiuti speciali ad Albanella equivale a deturpare per sempre un'area a chiara vocazione agricola, con un impatto devastante sull'ambiente e sulla salute dei tantissimi cittadini che popolano il comune e i territori limitrofi. Siamo al fianco dei cittadini e del locale Comitato Ambiente e Salute affinché la loro voce non resti inascoltata": ha dichiararlo la senatrice del Movimento 5 stelle, Felicia Gaudiano. "Da anni mi sto battendo, sia in ambito nazionale che regionale, con il contributo anche della Commissione Speciale Aree Interne della Campania, per tutelare e valorizzare un patrimonio straordinario. Non possiamo disperdere la nostra cultura, le nostre tipicità, le nostre produzioni di eccellenza. Dobbiamo anzi creare occasioni di sviluppo per trattenere i nostri talenti ed evitarne la fuga all'estero. L'ubicazione delle centrali di smaltimento deve essere discussa in tavoli di lavoro allargati, tenendo ben chiare le condizioni morfologiche e la storia dei territori". (Ren)